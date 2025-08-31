به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نخستین دوره مسابقات کشوری اسکیت کراس بزرگداشت شهدای جامعه اسکیت در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از ۱۴ شهریور به مدت دو روز در اصفهان برگزار می‌شود.

این دوره از مسابقات با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار از ۱۰ استان کشور در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دو بخش بانوان و آقایان در محل آکادمی اسکیت آزادی خوراسگان برگزار خواهد شد.

هدف این مسابقات، نه‌تنها ایجاد شور و هیجان ورزشی در میان جوانان، بلکه گرامیداشت شهدای جامعه اسکیت در دوران دفاع مقدس است.