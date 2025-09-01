به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر پخش فراورده های نفتی آبادان گفت: ماموران این منطقه ۴۹ هزار و ۲۰۶ لیتر سوخت را با استفاده از ۳۵ فقره کارت سوخت کشف و ضبط کردند.

محمد بنی سعید افزود: پایش و راستی آزمایی ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، صیادی و تعدیل سهمیه واقعی از دیگر اقدامات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان در راستای مبارزه با قاچاق سوخت در تیرماه ۱۴۰۴ بوده است.

وی با بیان اینکه این عملیات طی رصد نامحسوس اجرایی شد خاطر نشان کرد: یکی از گلوگاه‌های قاچاق سوخت، جمع آوری سوخت سهمیه استفاده نشده بخش کشاورزی، صنعتی، صیادی و فروش آن به شناور‌ها به منظور قاچاق سوخت در دریا است که رئیس و کارکنان حراست منطقه آبادان با تمام توان سعی در رصد و کشف این محموله‌های قاچاق دارند.