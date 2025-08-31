با حضور استاندار آذربایجانغربی انجام شد.
افتتاح مجتمع فرمانداری و ادارات شهرستان باروق
مجتمع فرمانداری و ادارات شهرستان باروق ظهر امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛استاندار آذربایجانغربی در حاشیه این افتتاح، ضمن بررسی استقرار ادارات مختلف در این مجتمع، بر اهمیت استقرار ادارات در مجتمع برای تسهیل خدماترسانی به مردم تأکید کرد.
این مجتمع اداری یکی از پروژههای شاخص منطقه محسوب میشود و بیش از ۱۸ اداره در آن مستقر هستند تا خدمات اجرایی به صورت متمرکز در اختیار مردم شهرستان قرار گیرد.
ساخت مجتمع اداری باروق از سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود و این ساختمان دارای زیربنایی در حدود ۱٬۶۰۰ مترمربع است.