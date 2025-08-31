ویژه‌برنامه‌های عزاداری حرم مطهر رضوی، به مناسبت فرارسیدن شهادت مظلومانه امام حسن عسکری (ع)، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از آستان نیوز، هم زمان با فرارسیدن ایام شهادت یازدهمین پیشوای شیعیان حضرت امام حسن عسکری (ع)، ویژه برنامه‌های تبلیغی - مذهبی و عزاداری، به همت معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، برگزار می‌شود.

این ویژه‌برنامه‌ها، با محوریت رواق امام خمینی (ره) از شامگاه امروز یکشنبه ۹ شهریور بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، با قرائت زیارت امین‌الله با نوای رضا نظامی آغاز می‌شود و در ادامه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید اسماعیل حاتمی، با موضوع ابعاد فرهنگی و علمی امامت امام حسن عسکری (ع)، سخنرانی خواهد کرد.

مرثیه‌سرایی و ذکر مصیبت در سوگ شهادت این امام همام با نوای مداحان و ذاکران آل الله؛ محمد گلاب‌گیر، علیرضا نژادحسین و محمدجواد مشکی از دیگر برنامه‌های شب شهادت امام حسن عسکری (ع) در حرم مطهر رضوی، خواهد بود.

ویژه برنامه روز شهادت این امام بزرگوار نیز از ساعت ۱۰:۱۵ روز دوشنبه ۱۰ شهریور مصادف با هشتم ماه ربیع‌الاول با سخنرانی آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، آغاز می‌شود.

آیت‌الله علم‌الهدی در این مراسم، به بررسی موضوع سیره مبارزاتی امام عسکری (ع) خواهد پرداخت و در ادامه، زائران حرم مطهر رضوی با قرائت زیارت امام عسکری (ع) با نوای رضا نظامی، به محضر این امام همام، عرض ارادت خواهند کرد.

ویژه‌برنامه‌های شام شهادت امام حسن عسکری (ع) در حرم مطهر رضوی نیز، با قرائت زیارت امین‌الله با نوای ابراهیم احمدی، سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا حدائق با موضوع سیره اخلاقی امام حسن عسکری (ع) و مرثیه‌سرایی و ذکر مصیبت با نوای مهدی نیکبخت، همراه خواهد بود.