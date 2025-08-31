به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی در آیین افتتاح این پروژه با اشاره به استقبال صمیمی و پرشور اهالی روستا از خادمان دولت، گفت: امیدواریم با تأمین آب شرب روستای حبش‌علیا و تاکید مقام‌عالی استان بر توسعه خدمات در مناطق روستایی و عشایری، مشکلات زیرساختی منطقه با همراهی فرماندار ویژه خوی به‌صورت کامل مرتفع شود.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۸ میلیارد ریال، ۳۴۰ خانوار را تحت پوشش قرار می‌دهد و شامل یک مخزن ۲۰۰ مترمکعبی، خط انتقال ۴ کیلومتری، بهسازی دو دهنه چشمه و یک آب‌انبار ۸ مترمکعبی بوده که در کمتر از یک‌سال به بهره‌برداری رسیده است.