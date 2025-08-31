افتتاح پروژه آبرسانی به روستای حبشعلیا در بخش قطور شهرستان خوی
پروژه آبرسانی روستای قشلاق حبشعلیا در بخش قطور شهرستان خوی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجانغربی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجانغربی در آیین افتتاح این پروژه با اشاره به استقبال صمیمی و پرشور اهالی روستا از خادمان دولت، گفت: امیدواریم با تأمین آب شرب روستای حبشعلیا و تاکید مقامعالی استان بر توسعه خدمات در مناطق روستایی و عشایری، مشکلات زیرساختی منطقه با همراهی فرماندار ویژه خوی بهصورت کامل مرتفع شود.
این پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۸ میلیارد ریال، ۳۴۰ خانوار را تحت پوشش قرار میدهد و شامل یک مخزن ۲۰۰ مترمکعبی، خط انتقال ۴ کیلومتری، بهسازی دو دهنه چشمه و یک آبانبار ۸ مترمکعبی بوده که در کمتر از یکسال به بهرهبرداری رسیده است.