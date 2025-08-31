صدور آرای کمیته استیناف
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را درباره پروندههای مختلف صادر کرد.
*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی فردوسی ثامن مشهد (خوشه طلائی)، به طرفیت آقای سیدمحمدرضا هاشمی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان که به موجب آن نسبت به استیناف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۴۷۶۷ کمیتۀ مذکور به جهت عدم رفع نقص در مهلت مقرر مبنی بر پرداخت هزینۀ، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر گردیده است، ملاحظه میگردد هزینۀ دادرسی تجدیدنظرخواهی حاضر نیز تأدیه نگردیده است؛ لذا پرونده جهت انجام تکلیف مقرر در بند ۵ مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان، به کمیتۀ مذکور اعاده میگردد.
*درخصوص استیناف آقای اسد عبادی با وکالت آقای کیومرث غلامی جودکی، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی پالایش بندرعباس، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن به جهت عدم حضور خواهان و وکیل وی در جلسۀ دادرسی و لزوم اخد توضیح از ایشان، قرار رد دعوا صادر گردیده است، کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، گذشته از آن که در مقررات آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، مقررهای مبنی بر تجویز صدور قرار رد دعوا به علت عدم حضور خواهان یا وکیل وی در جلسۀ دادرسی پیشبینی نشده است، مطابق مادۀ ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز عدم حضور طرفین یا وکیل ایشان، اصولاً مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست و صدور قرار «ابطال دادخواست» (نه رد دعوا) به این جهت نیز مستلزم آن است که ضرورت اخذ توضیح در ابلاغیۀ شرکت در جلسۀ دادرسی قید و تصریح شود که در ما نحن فیه چنین تصریحی ملاحظه نمیگردد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض قرار رد دعوای صادره، پرونده جهت رسیدگی ماهوی و صدور حکم، به کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان فدارسیون فوتبال اعاده میگردد. رأی صادره قطعی است.
*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، به طرفیت آقای فرامرز سلطانی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادره گردیده است، نظر به اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواه، ملاحظه میگردد باشگاه بیآن که مدعی پرداخت تمام یا بخشی از دستمزد تجدیدنظرخوانده باشد، اظهار میدارد که از یک سوی، مطابق شرط مندرج در قرارداد، پرداخت مطالبات باشگاه منوط به رضایت مدیر آکادمی باشگاه است و از سوی دیگر، رضایتنامۀ ارائهشده از سوی تجدیدنظرخوانده، فاقد شماره و تاریخ بوده و هیچ سابقهای در دبیرخانۀ باشگاه از آن وجود ندارد. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدارسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ مطابق قواعد عمومی قراردادها، اجرای تعهد، ذاتاً و از اساس نمیتواند به اراده و اختیار شخص متعهد منوط شود؛ زیرا در این صورت، مفهوم تعهد که متضمن الزام و تکلیف است، با ارادۀ یکجانبه و خودخواستهای که موجب اسقاط یا تعویق تعهد میگردد، تهی و بیمعنا خواهد شد؛ از این روی همانگونه که کمیتۀ وضعیت بازیکنان بدان اشاره کرده است، بند ۴ قرارداد منعقده میان طرفین که ذیل عنوان «نحوۀ پرداخت و سایر شروط قرارداد» آمده و مقرر داشته است: «در صورت رضایت مدیرآکادمی، ۴۰ درصد تا نیمفصل و مابقی تا پایان فصل تسویه میگردد.»، تنها ناظر بر تعیین ترتیب و زمان پرداخت دستمزد بوده و نمیتوان گزارۀ مذکور را بهعنوان امکانی برای نفی اصل انجام پرداخت دستمزد یا شرط تحقق تعهد باشگاه به تأدیۀ آن تلقی کرد.. از منظر تفسیر حقوقی نیز قاعدۀ «]تفسیر به زیان تنظیمکننده» قرارداد (Contra Proferentem) که غالباً باشگاهها هستند، حکم میکند که شروط مبهم یا چند پهلو باید به سود متعهدٌله تفسیر شود تا طرف مقابل نتواند با توسل به عبارات مبهم، خود را از انجام تکلیف بری سازد. بر این پایه شرط مذکور، نه اصل و ماهیت پرداخت، که صرفاً زمان و ترتیبات فرعی آن را مشروط و منوط به تأیید مدیر آکادمی میداند. دوم؛ ادعای باشگاه مبنی بر بیاعتباری رضایتنامه به جهت فقدان شماره و تاریخ و عدم ثبت در دبیرخانۀ باشگاه نیز موردپذیرش نیست؛ چرا که صرفنظر از آن که چنانچه گذشت، تعهد باشگاه به اصل پرداخت دستمزد تجدیدنظرخوانده، نمیتواند منوط به ارادۀ عضوی از اعضای خود باشگاه شود، مطابق اصول حقوقی و اصل رضاییبودن تعهدات، تعهد بهانضمام وجود اراده، سند اصیل حقیقت التزام میباشد و نه تشریفات؛ مگر آن که قانون یا توافق خود اشخاص خلاف آن را مقرر کرده باشد که در ما نحن فیه چنین مقررهای مفقود است. از این رو، فقدان درج تاریخ یا شماره و ثبت نشدن رضایتنامه در دبیرخانه، خلل و خدشهای بر اصالت و صحت رضایتنامه وارد نمیسازد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌعنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.