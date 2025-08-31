معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان برای مقابله با شرایط غیر منتظره تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در شورای پدافند غیر عامل استان با اشاره به بررسی راهکار‌های ارتقای تاب‌آوری اجتماعی گفت:مردم انتظار دارند دستگاه های اجرایی در شرایط غیرمنتظره، با مشارکت فعال ، هماهنگ و موُثر ، بهترین خدمات را ارائه دهند.

سعید پورعلی افزود: در این زمینه بر اساس شرایط میدانی، امکان ارائه خدمات پایدار اجتماعی در شرایط غیرمنتظره و بحرانی فراهم می شود و لرستان می‌تواند در مسیر افزایش تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری گام‌های مؤثری بردارد.