ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی لرستان برای مقابله با شرایط بحران
معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی استان برای مقابله با شرایط غیر منتظره تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در شورای پدافند غیر عامل استان با اشاره به بررسی راهکارهای ارتقای تابآوری اجتماعی گفت:مردم انتظار دارند دستگاه های اجرایی در شرایط غیرمنتظره، با مشارکت فعال ، هماهنگ و موُثر ، بهترین خدمات را ارائه دهند.
سعید پورعلی افزود: در این زمینه بر اساس شرایط میدانی، امکان ارائه خدمات پایدار اجتماعی در شرایط غیرمنتظره و بحرانی فراهم می شود و لرستان میتواند در مسیر افزایش تابآوری و کاهش آسیبپذیری گامهای مؤثری بردارد.
در این نشست ضمن تأکید بر ضرورت آمادگی همهجانبه دستگاههای اجرایی در زمان بحران،مقرر شد همه ی دستگاه های اجرایی استان با شناسایی نقاط آسیب پذیر،تقویت تعامل بینبخشی، هم افزایی بیشتری برای اجرای دقیق مصوبات شورای پدافند غیرعامل در دستور کار قرار دهند.