به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در نشست خبری هفته تعاون گفت: این رقم در مقایسه با سال قبل از آن، ۲۰ درصد افزایش داشته است.

اشرفی افزود: در این مدت با تشکیل تعاونی های جدید، ۷۲۰ فرصت شغلی در حوزه‌های مختلف کشاورزی، خدماتی، صنعتی و اتحادیه‌ها در استان ایجاد شده است.

وی به برنامه‌های هفته تعاون نیز اشاره کرد و گفت: به مناسبت هفته تعاون از ۱۳ تعاونی برتر استان تجلیل می‌شود که یک تعاونی در سطح ملی تقدیر می‌شود که مربوط به تعاونی پنل‌های خورشیدی در بیرجند است که به‌عنوان یکی از سه تعاونی برتر کشور انتخاب شده و قرار است روز سه‌شنبه افتتاح شود.

برگزاری ۱۰ برنامه محوری شامل افتتاح طرح‌ها، برنامه‌های آموزشی و ترویجی، برگزاری میز‌های خدمت، مسابقات ورزشی و نشست‌های خبری از دیگر برنامه‌های هفته تعاون در استان است که از ۱۱ شهریور آغاز می‌شود.