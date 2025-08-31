مشاوران تحصیلی تأکید میکنند که انتخاب رشته آگاهانه و مشورتمحور میتواند مسیر آینده تحصیلی داوطلبان را هموار کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مشاور تحصیلی با بیان اینکه تحقیق، مشاوره و اولویتبندی هوشمندانه رمز موفقیت در انتخاب رشته است، گفت: فرصت انتخاب رشته محدود است و یک انتخاب درست، مسیر را برای داوطلبان هموار میکند.
امیر کوهکن افزود: بسیاری از داوطلبان در انتخاب رشته با انبوهی از اطلاعات و گزینهها روبهرو هستند و گاهی دچار سردرگمی میشوند، اما کلید موفقیت در این مرحله، انتخاب آگاهانه و مبتنی بر اطلاعات دقیق است.
سیده حکیمه موسوی و گزارشی در این زمینه:
انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته در سایت سازمان سنجش
دفترچههای راهنمای انتخاب رشته پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در تمامی گروههای آزمایشی، امروز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ در درگاه اطلاعرسانی این سازمان منتشر شد. انتخاب رشته از طریق سامانه جامع آزمون سراسری برای تمامی گروههای آزمایشی از روز سه شنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ آغاز و تا روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ادامه خواهد داشت.
یادآوری مهم ۱: پذیرفته شدگان رشتههای با آزمون تمام دوره های آموزش رایگان «شامل: دورههای روزانه، محروم، بورسیه، فرهنگیان تربیت دبیر شهید رجایی» و همچنین پذیرفته شدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دوره ها، اعم از رایگان و غیر رایگان (روزانه و غیرروزانه) آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، چه در دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ را نخواهند داشت؛ در صورت تمایل به شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶، باید تا قبل از پایان ثبتنام آن آزمون، از دانشگاه یا مؤسسه قبولی خود انصراف قطعی دهند.
یادآوری مهم ۲: همة پذیرفته شدگان رشتههای با آزمون دورههای آموزش رایگان «شامل: دورههای روزانه، محروم، بورسیه، فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی» و همچنین پذیرفتهشدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دوره ها، اعم از رایگان و غیر رایگان (روزانه و غیرروزانه) در سال ۱۴۰۲ و قبل از آن، که در حال تحصیل هستند، برای شرکت مجدد در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، میبایست تا قبل از پایان زمان ثبت نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، از دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود انصراف قطعی میدادند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی آزمون سال جاری، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه محل قبولی جدید خود ارائه دهند. در ضمن، این متقاضیان حق بازگشت به رشته قبولی قبلی خود را ندارند.
-متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری که مایل به انتخاب کدرشتهمحلهایِ پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی هستند، باید کدرشتهمحلهای انتخابی خود را فقط در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل، وارد کنند.