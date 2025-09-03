قدردانی از مردم روستای کره به خاطر امنیت برای حیاط وحش دنا
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از مردم طبیعت دوست روستای کره به خاطر ساخت آبشخور در مناطق حفاظت شده دنا و تامین امنیت حیات وحش قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عبدال دیانتی نسبگفت :درپی خشکسالی اخیر و تنش آبی که حیات وحش را درگیر خود نموده ، برخی از گونه های حیات وحش برای تامین آب خود مجبورند تا حاشیه دامنه ها ، اطراف روستاها ، مزارع کشاورزی و باغات مردم پایین بیایند .
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان افزود : بدلیل کم بارشی سال زراعی جاری رویش گونه های گیاهی خیلی کم شده از طرفی ، اغلب آبشخورهای طبیعی حیات وحش و چشمه ها نیز خشک شده اند به همین علت شاهد حضور حیات وحش تا دامنه و کوه پایه ها هستیم .
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اینکه این پایین آمدن ، خسارتی برای کشاورز به همراه خواهد داشت گفت : یقینا با حضور حیات وحش در باغات کشاورزی ممکن است خسارتی را به باغدار وارد نماید اما ، سابقه نشان داده که مردم طبیعت دوست استان میهمان نوازان خوبی هستند و سند این ادعا ، امنیت ایجاد شده برای حیات وحش در فیلم های اخیر منتشر شده از روستاهای کره در شهرستان دناست .
دیانتی نسب تصریح کرد : اخیرا فیلمی از گله های حیات وحش در حاشیه باغات و روستاهای کره در فضای مجازی در حال پخش شدن است که مردم این روستا بصورت خودجوش ضمن ساخت آبشخورهایی برای حیات وحش ، امنیت را برای این گونه ها تامین کرده اند .
دیانتی نسب با اشاره به کمبود محیط بان و تنش آبی که حیات وحش در سراسر استان درگیر آن هستند گفت : محیط زیست در مناطق حفاظت شده ضمن مرمت آبشخورهای قدیم ، آبشخورهای جدیدی را احداث نموده و بصورت مداوم آب این آبشخورها را تامین میکند اما از مردم طبیعت دوست استان تقاضامندیم در این زمینه با محیطبانان همکاری لازم را داشته باشند .
وی ضمن تشکر از مردم طبیعت دوست روستاهای کره گفت : مهربانی با طبیعت و حیات وحش نشان از درک والای شما در مفهوم طبیعت و حراست از آن است که جای تقدیر و تشکر فراوان دارد .