مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از مردم طبیعت دوست روستای کره به خاطر ساخت آبشخور در مناطق حفاظت شده دنا و تامین امنیت حیات وحش قدردانی کرد.

لویه و بویراحمد ، عبدال دیانتی نسب‌گفت :درپی خشکسالی اخیر و تنش آبی که حیات وحش را درگیر خود نموده ، برخی از گونه های حیات وحش برای تامین آب خود مجبورند تا حاشیه دامنه ها ، اطراف روستاها ، مزارع کشاورزی و باغات مردم پایین بیایند . به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان افزود : بدلیل کم بارشی سال زراعی جاری رویش گونه های گیاهی خیلی کم شده از طرفی ، اغلب آبشخورهای طبیعی حیات وحش و چشمه ها نیز خشک شده اند به همین علت شاهد حضور حیات وحش تا دامنه و کوه پایه ها هستیم .

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اینکه این پایین آمدن ، خسارتی برای کشاورز به همراه خواهد داشت گفت : یقینا با حضور حیات وحش در باغات کشاورزی ممکن است خسارتی را به باغدار وارد نماید اما ، سابقه نشان داده که مردم طبیعت دوست استان میهمان نوازان خوبی هستند و سند این ادعا ، امنیت ایجاد شده برای حیات وحش در فیلم های اخیر منتشر شده از روستاهای کره در شهرستان دناست .

دیانتی نسب تصریح کرد : اخیرا فیلمی از گله های حیات وحش در حاشیه باغات و روستاهای کره در فضای مجازی در حال پخش شدن است که مردم این روستا بصورت خودجوش ضمن ساخت آبشخورهایی برای حیات وحش ، امنیت را برای این گونه ها تامین کرده اند .

دیانتی نسب با اشاره به کمبود محیط بان و تنش آبی که حیات وحش در سراسر استان درگیر آن هستند گفت : محیط زیست در مناطق حفاظت شده ضمن مرمت آبشخورهای قدیم ، آبشخورهای جدیدی را احداث نموده و بصورت مداوم آب این آبشخورها را تامین میکند اما از مردم طبیعت دوست استان تقاضامندیم در این زمینه با محیطبانان همکاری لازم را داشته باشند .