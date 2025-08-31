به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی معاون اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی در پیش بینی وضعیت هوا گفت: انتظار می‌رود آسمان استان مرکزی تا فردا دوشنبه صاف، در برخی مناطق غبار آلود و گاهی در ساعات بعدازظهر با وزش باد همراه خواهد بود.

از سه شنبه تا پایان هفته در ساعات بعدازظهر بر میزان پوشش ابر در آسمان برخی نواحی استان افزوده خواهد شد.

از نظر دمایی گزارش‌ها از تداوم کاهش نسبی دمای هوا نسبت به روز‌های گذشته حکایت دارد و طی روز‌های آینده وضعیت فعلی دمای هوا کم و بیش تداوم خواهد یافت.