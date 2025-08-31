پخش زنده
وزش باد تا اواسط هفته جاری پدیده غالب استان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد که تا اواسط هفته، جو استان پایدار بوده و آسمان بهصورت صاف خواهد بود.
مینا معتمدی افزود: در برخی مناطق بهویژه در ساعات عصر و شب، وزش باد گاهی شدید و احتمال وقوع گردوخاک محلی در نیمه شمالی و شرقی استان پیشبینی میشود.
وی گفت: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد و بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان نیز بین ۳۵ و ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.