به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که تا اواسط هفته، جو استان پایدار بوده و آسمان به‌صورت صاف خواهد بود.

مینا معتمدی افزود: در برخی مناطق به‌ویژه در ساعات عصر و شب، وزش باد گاهی شدید و احتمال وقوع گردوخاک محلی در نیمه شمالی و شرقی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد و بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان نیز بین ۳۵ و ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.