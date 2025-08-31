پخش زنده
مدیر عامل شرکت آب منطقهای استان همدان گفت: حجم ذخیره سد اکباتان ۱۷ میلیون متر مکعب است و در حال حاضر ۵۰ درصد از خالی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان با اشاره به گزارش بارشهای استان در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ گفت: میزان بارندگی تجمعی در سال آبی جاری در استان همدان برابر ۲۸۵ میلی متر است، درحالی که میزان بارندگی تجمعی سال آبی گذشته در بازه زمانی مشابه برابر ۴۰۷ میلی متر گزارش شده است.
رضا اخلاصمند با بیان اینکه متوسط بارندگی بلند مدت در بازه زمانی مشابه در استان همدان برابر ۳۴۴ میلی متر است، افزود: در این راستا شاهد کاهش ۳۰ درصدی تغییرات بارندگی نسبت به سال آبی گذشته و کاهش ۱۷ درصدی نسبت به متوسط بلندمدت هستیم.
او تصریح کرد: ایستگاه سد اکباتان در محدود مطالعاتی همدان بهار حوضه آبریز قره چای با متوسط بارش ۲۶۲ میلی متر است که نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد و نسبت به بلند مدت ۳۸۶ درصد کاهش داشته است.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای استان همدان گفت: مردم در تمام بخش مدیریت مصرف را در سر لوحه زندگی خود قرار دهند، و خادمین خود را دراین شرکت جهت تامین آب، علی الرغم خشکسالیها متوالی یاری کنند.