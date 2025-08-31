پخش زنده
آیت الله خاتمی عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: رمز موفقیت مسئولان کشور، تداوم راه پر فروغ شهیدان رجایی و باهنر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری امروز در مراسم بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر در رشت با تجلیل از سیرهی رفتاری و شخصیتی این دو شهید الگوساز گفت: ولایتمداری و اخلاص، حس نوعدوستی و خدمتگذاری همراه با ساده زیستی و روحیهی مبارزاتی از عمدهترین خصایصی بود که از شهیدان رجایی و باهنر، اسوههای خدمت ساخت.
آیت الله سید احمد خاتمی همچنین بصیرت در حین بروز فتنه را از وجوه دیگر شخصیتی شهیدان رجایی و باهنر عنوان کرد و افزود: پیشینهی مبارزاتی و همچنین بی اعتنایی به زخارف دنیوی از جمله پست و مقام از ویژگیهایی بود که این دو را به اسوههایی بی بدیل در نظام اجرایی کشور تبدیل کرد.
این عضو فقهای شورای نگهبان در ادامه بر لزوم تاسی از سیرهی شهیدان رجایی و باهنر تاکید کرد و رمز موفقیت مسئولان را، تداوم راه پر فروغ این شهیدان دانست.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خویش، حمایت از متولیان جامعهی اسلامی را موجب تسهیل در روند خدمتگذاری به مردم عنوان کرد و با اشاره به حمایت امامین انقلاب از دولتهای مختلف تصریح کرد: حمایت همراه با نقد سازنده، زمینه ساز بالندگی و تقویت وحدت ملی ست.
آیت الله سید احمد خاتمی در ادامهی سخنانش به نامهی اخیر سران کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه خطاب به سازمان ملل اشاره و اضافه کرد: سران این کشورها با این نامه سازوکار اسنپ بک را برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران اسلامی فعال کردهاند، امام بدانند این بار نیز همچون گذشته راه به جایی نخواهند برد.
عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در پایان خطاب به استکبار و صهیونیسم جهانی نسبت به تداوم دشمنیها علیه نظام اسلامی هشدار داد و گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه این صلابت و قدرت بازدارندگی ایران بود که دست تسلیم دشمنان را بالا برد و بار دیگر اقتدار این سرزمین را برای جهانیان عیان ساخت.