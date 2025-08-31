پخش زنده
بیستوهشتمین جشنواره شهید رجایی با تجلیل از ۱۳ دستگاه اجرایی استان در همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه همدان در این مراسم با بیان اینکه خدمت صادقانه مسئولان در تقویت همبستگی و اجتماعی، نقشی اساسی دارد، گفت: کارگزاران نظام باید در عمل نشان دهند که هدف اصلی آنان جلب رضایت مردم و حرکت در مسیر عدالت است.
آیت الله شعبانی موثقی گفت: نامگذاری این جشنواره به نام شهید رجایی، تأکیدی بر الگوگیری از سادهزیستی، پاکدستی و روحیه خدمتگزاری شهیدان انقلاب اسلامی است.
استاندار همدان جشنواره شهید رجایی را نمادی از رقابت سازنده میان دستگاهها دانست و گفت: ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی، فرصتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و گامی در جهت افزایش بهرهوری و تسهیل خدمات عمومی است.
حمیدملانوری شمسی افزود: قدردانی از مدیران و کارکنان برتر، در واقع تجلیل از فرهنگ پاسخگویی و شفافیت در مدیریت اجرایی است.
جشنواره شهید رجایی هر ساله با هدف بهبود نظام اداری، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و الگوسازی در حوزه مدیریت برگزار میشود.
این جشنواره بهمنظور ارزیابی عملکرد دستگاهها و ایجاد فضای رقابت سالم در مسیر ارتقای خدمات عمومی برگزار شد.