به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، باحکم رییس بنیاد فرهنگی روایت فتح محسن سلیمانی فارسانی بازیگر نویسنده و کارگردان تئاتر کشوربه عنوان مدیرعامل جدید انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس معرفی و منصوب شد.

محسن سلیمانی فارسانی متولد ۱۳۴۸ فارسان، دارای مدرک کارشناسی کارگردانی از دانشکده هنر‌های زیبای دانشگاه تهران است و سابقه نویسندگی، کارگردانی و بازی در نمایش‌های مختلف و چندین مجموعه تلویزیونی و سینمایی در کارنامه هنری وی به چشم می‌خورد.

معاون هنری انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، عضویت در شورای تخصصی تئاتر سازمان بسیج، داوری و مدیریت اجرایی در جشنواره‌های متعدد داخلی همچون جشنواره تئاتربسیج، جشنواره تئاتر مقاومت و جشنواره بین المللی تئاتر فجر از جمله سوابق وی درعرصه هنر‌های نمایشی کشور به شمار می‌رود.

وی جایگزین محمد حبیبی درسمت مدیر عاملی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس شد.