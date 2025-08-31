به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رافائل کاستیلو، سرمربی تیم ملی ۱۸ بازیکن را به هفتمین مرحله اردوی تیم ملی هندبال مردان دعوت کرده که اسامی مهدی بهنام‌نیا و صابر حیدری از اصفهان در میان ملی‌پوشان دیده می‌شود.

همچنین محسن کرباسچی به‌عنوان سرپرست و مجید رحیمی‌زاده به‌عنوان مربی از اصفهان در کادرفنی تیم ملی حضور دارند.

این مرحله از اردوی تیم ملی هندبال مردان بزرگسالان از ۹ تا ۱۵ شهریورماه به میزبانی فدراسیون هندبال در تهران برگزار می‌شود.

تیم ملی هندبال مردان خود را برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در کویت آماده می‌کند.