۲ هندبالیست اصفهانی به اردوی تیم ملی هندبال بزرگسالان دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رافائل کاستیلو، سرمربی تیم ملی ۱۸ بازیکن را به هفتمین مرحله اردوی تیم ملی هندبال مردان دعوت کرده که اسامی مهدی بهنامنیا و صابر حیدری از اصفهان در میان ملیپوشان دیده میشود.
همچنین محسن کرباسچی بهعنوان سرپرست و مجید رحیمیزاده بهعنوان مربی از اصفهان در کادرفنی تیم ملی حضور دارند.
این مرحله از اردوی تیم ملی هندبال مردان بزرگسالان از ۹ تا ۱۵ شهریورماه به میزبانی فدراسیون هندبال در تهران برگزار میشود.
تیم ملی هندبال مردان خود را برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در کویت آماده میکند.