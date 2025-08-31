افتتاح کارخانه تولید پوره و کنسانتره خرما و رب در شاهیندژ با ظرفیت تولید ۳۰ هزار تن در سال
همزمان با گرامیداشت هفته دولت، کارخانه تولید پوره، کنسانتره خرما و رب شرکت رادین سپنتا در شهرستان شاهین دژ، با حضور جواد کرمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛محمد دمکری معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی استان در آیین افتتاح این طرح گفت: این واحد تولیدی با سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی احداث شده و ظرفیت تولید سالانه ۳۰ هزار تن پوره، کنسانتره خرما و رب را دارد.
دمکری افزود: با افتتاح این کارخانه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۴۰ نفر فراهم شده است. محصولات این کارخانه علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، به کشورهای دیگر نیز صادر خواهد شد.
جواد کرمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجانغربی نیز در مراسم افتتاحیه این واحد تولیدی با اشاره به اهمیت توسعه صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی، اظهار داشت: راهاندازی این کارخانه گام مهمی در جهت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده در منطقه است.
وی همچنین بر حمایت دولت از سرمایهگذاری در بخش تولید تاکید کرد و گفت: استانداری آذربایجانغربی آمادگی دارد تا با ارائه تسهیلات و رفع موانع، از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران در این استان حمایت کند.