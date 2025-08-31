به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب استان قم با حضور جمعی از مسئولان و فرماندهان نظامی در سالن ولایت سپاه علی ابن ابیطالب استان قم برگزار شد.

در این مراسم، از زحمات سردار محمدرضا موحد قدردانی و سردار فتح الله جمیری به عنوان فرمانده جدید سپاه علی ابن ابیطالب قم منصوب شد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سخنانی گفت: توفیق خدمت به جوانان این کشور در پرتو رهبری امام خامنه ای و پاسداری از انقلاب اسلامی یک افتخار بزرگ است.

سردار علی فدوی، به یادآوری حوادث تاریخی پرداخت و گفت: دشمنان انقلاب اسلامی در سحرگاه اولین روز پیروزی انقلاب اسلامی به کشور حمله کردند، اما نتوانستند به اهداف خود دست یابند، زیرا طبق وعده قرآن کریم، هیچ‌گاه حزب شیطان پیروز نیست.

وی همچنین به اهمیت پایبندی به وظایف دینی و انقلابی اشاره کرد و اظهار داشت: ما باید مراقب باشیم که به تکالیف خود عمل کنیم و مطمئن باشیم که خداوند به وعده‌های خود عمل می‌کند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به جنگ تحمیلی هشت ساله و شرایط سخت آن دوران، افزود: ما شهدای ارزشمندی را در این جنگ تقدیم کردیم و مهم این است که دشمن نتوانست به اهداف خود برسد.

فدوی به جنگ دوازده روزه هم اشاره کرد و گفت: در این جنگ ما دانشمندان و سرداران بزرگی را از دست دادیم و دشمن آنها را از ما گرفت اما این که هنر نیست، مهم این است که دشمن به هیچ یک از اهداف خود نرسید.

وی همچنین بر نقش موثر سپاه های استانی در جنگ دوازده روزه تاکید کرد و گفت: نقش آنها در پشتیبانی بسیار موثر و کلیدی بود.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به عملیات‌های روانی دشمن و شکست‌های آنان، بر لزوم آمادگی و هوشیاری در برابر تهدیدات تأکید کرد و گفت: سپاه پاسداران همواره بر این رویه پایبند خواهد بود و سپاه استان قم نقش مؤثری در این زمینه دارد.

سردار محمدرضا موحد، فرمانده پیشین سپاه علی ابن ابیطالب قم نیز در این مراسم با بیان اینکه پاسداری افتخار بزرگی برای اوست، گفت: سعادت بزرگی بود خدمت در جوار حضرت معصومه (س) و از همراهی و هم‌نشینی با علما بهره‌مند شدیم.

فرمانده جدید سپاه قم ، سردار جمیری فعالیت نظامی را در خلال جنگ ایران و عراق و از سال ۱۳۶۴ در نیروی زمینی سپاه پاسداران آغاز کرد. او از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ فرمانده منطقه مقاومت بسیج کهگیلویه و بویراحمد بود و از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ به‌عنوان فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان بوشهر فعالیت می‌کرد.

سردار جمیری در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ فرماندهی سپاه امام صادق بوشهر را برعهده داشت، از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ فرمانده سپاه الغدیر یزد بود و از فروردین‌ماه ۱۳۹۸ فرمانده حفاظت سپاه پاسداران بود.