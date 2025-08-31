پخش زنده
برخی کشاورزان زحمتکش در پیامی از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در گرفتن حق بیمه اجباری محصولاتشان ابراز نارضایتی کردهاند.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در حالی که پرداخت غرامت و بیمه محصولات، دام و طیور راهکاری برای ایجاد انگیزه و جبران خسارتهای مالی کشاورزان و دامداران به شمار می آید؛ اما پرداخت نشدن بهموقع غرامت، بالا بودن حق بیمه، برآورد پایین و پرداخت کم غرامت از جمله دلایلی است که موجب عدمرغبت کشاورزان به بیمه محصولات خود میشود.
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
چرا اداره بیمه یا بعضی ارگانها از حساب کشاورزها مبلغی را به عنوان حق بیمه اجباری بر میدارند و هیچ خدماتی از جمله خسارتهای ناشی از خشک سالی و یا غیره ارائه نمی کنند.
اصلا چرا به اجبار برمیدارند؛ من نمیخواهم محصولم را بیمه کنم. دو سه ساله به ازای هر هکتار خدمات کشاورزی قرار داد کشت گندم، اتوماتیک ۸۰۰ هزار تومان بر میدارند.
این پول زوری است که از مردم میگیرند. به جهاد کشاورزی هم اعلام کردیم بیمه نمیخواهیم، میگویند اگه حق بیمه ندهید ما هم به شما کود و بذر نمیدهیم.
لطفا پیگیری کنید و به گوش مسئولان برسانید.