تعدادی بومگردیهای سردشت به ۱۴ مورد رسید
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سردشت از افتتاح چهاردهمین اقامتگاه بومگردی این شهرستان بهمناسبت هفته دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ بهمناسبت هفته دولت، چهاردهمین واحد بومگردی سردشت، امروز، با حضور محمدرضا طنابی، معاون صنایعدستی و ودود فخاری، رئیس گروه سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، ماموستا محمد واوی، امام جمعه، ریباز میرزایی، فرماندار، صلاح محمدی، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سردشت در روستای قلته و در مجاورت سد سردشت به بهرهبرداری رسید.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سردشت در این مراسم اظهار کرد: این اقامتگاه که با سرمایهگذاری بخش خصوصی و با هزینهای بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال احداث شده، در زمینی به مساحت ۷۰۰ مترمربع و با زیربنای ۲۴۰ مترمربع بنا شده و ظرفیت اسکان ۲۰ مهمان را به صورت شباقامت دارا است.
صلاح محمدی گفت: با افتتاح این واحد، تعداد اقامتگاههای بومگردی شهرستان سردشت به ۱۴ باب افزایش یافت که این امر، جایگاه نخست این شهرستان را در آذربایجان غربی از این حیث تثبیت کرده است.