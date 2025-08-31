پخش زنده
امروز: -
عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح سهراه فردوسی و افتتاح ۴۷ طرح عمرانی در منطقه ۱۲آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار مشهدمقدس در مراسم آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح سهراه فردوسی، شش طرح عمرانی دیگر و افتتاح ۴۷ طرح عمرانی در منطقه ۱۲ و همچنین رونمایی از کتاب سراینده کاخ نظم بلند گفت: ایران بزرگ سرزمین خردورزی، مهر و پهلوانی است و آنکه این میراث را در شاهنامه جاودانه ساخت، کسی جز حکیم ابوالقاسم فردوسی نیست؛ شاعری که مقام معظم رهبری ایشان را «حکیم» نامیدند.
محمدرضا قلندر شریف افزود: رهبر معظم انقلاب درباره فردوسی فرمودند: «فردوسی ایران را سرود، اما با زبان یک مسلمان». شخصیتهایی، چون رستم، سهراب، فریدون و کاوه نماد آزادی، حماسهآفرینی و ایراندوستی هستند، همانگونه که در دوران دفاع مقدس نیز قهرمانان بسیاری حماسه آفریدند و شایسته است ادیبان، شاهنامههای جدیدی از این دلاوریها بسرایند.
وی ادامه داد: طرح تفصیلی توس دغدغه ۱۳ ساله مردم به شمار میرود و باید هرچه سریعتر برطرف شود.
شهردار مشهد گفت: طرح های ویژه و مسئلهمحور در این محدوده کلنگزنی خواهد شد که مهمترین آن، اجرای طولانیترین باغراه مشهد به طول ۶.۵ کیلومتر است.
کتاب تصاویر ساخت آرامگاه فردوسی با نام سراینده کاخ نظم بلند همزمان با مراسم آغاز عملیات اجرایی چپگرد سه راه فردوسی در نود و هفتمین سالگرد آغاز ساخت بنای آرامگاه فردوسی رونمایی شد.
این کتاب بر پایه تمامی اسناد و تصاویر موجود از این طرح عظیم ملی توسط مرکز اسناد تاریخ و توسعه شهری اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل شهرداری مشهد با هدف ارج نهادن به حکیم ابوالقاسم فردوسی فراهم آمده است.