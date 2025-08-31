توقيف محموله نوشت افزار قاچاق در پلدختر
فرمانده انتظامی لرستان از کشف ۴۰ هزار و ۹۷۹ قلم انواع نوشت افزار خارجی در پلدختر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سردار محمدرضا هاشمی فر گفت:مأموران انتظامی پلدختر هنگام گشت زنی در محورهای مواصلاتی این شهرستان،دو دستگاه کامیون ایسوزو حامل بار بدون مجوز و قاچاق را توقیف کردند.
فرمانده انتظامی استان افزود: در بازرسی از خودروهای توقیفی ۴۰ هزار و ۹۷۹ قلم انواع نوشت افزار خارجی، ۱۱ دستگاه پنل کولرگازی و ۷۴ دستگاه سرخ کن خارجی بدون مجوز به ارزش ۷۶ میلیارد ریال کشف شد.
وی گفت:در این زمینه دو نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شدند.