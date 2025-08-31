مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر گفت: با ساخت ۲۷ سایت ۴ G و ارتقای ۲ سایت تلفن همراه، ۳۶ روستای استان با سه هزار و ۲۲۳ خانوار ساکن و جمعیت ۱۱ هزار و ۴۹۱ نفر به اینترنت پر سرعت متصل و زیر پوشش شبکه ملی اطلاعات قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی سملیان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای اجرای این طرح‌ها از محل خدمات عمومی اجباری روستایی (USO) در یک سال اخیر یکهزار و ۹۷۰ میلیارد ریال در دولت چهاردهم هزینه شده‌است.

وی با اشاره به لزوم پایداری سایت‌های تلفن همراه به لحاظ شبکه انتقال افزود: همچنین ۱۱۲ کیلومتر فیبر نوری روستایی از محل خدمات عمومی اجباری روستایی (USO) با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال برای پایداری در سطح روستا‌های استان اجرا شده که در مجموع ۲۳ سایت تلفن همراه تحت پوشش شبکه فیبرنوری قرار خواهد گرفت.

سملیان در باره اقدامات صورت پذیرفته در راستای پایداری ارتباطات مخابراتی در جزیره خارگ افزود: جزیره خارگ به دلیل موقعیت استراتژیک خود قطب مهم اقتصادی و انرژی کشور است، که با پیگیری به عمل آمده توسط شرکت ارتباطات زیرساخت، خرابی فیبرنوری دریایی برطرف شده‌است.

وی با اشاره به اجرای طرح فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها در شهر‌های استان بوشهر افزود: تاکنون ۱۴۰ کیلومتر فیبرنوری کار شده‌است و روند اجرای این طرح ملی با جدیت در دست پیگیری و انجام است که تاکنون در شهر‌های بوشهر، عالیشهر، کنگان، برازجان، دیلم، عسلویه، خورموج، دیر، اهرم، جم و گناوه انجام و مقدمات عملیات اجرایی نیز در سایر شهر‌ها در دست اقدام است.