طرح سند «بیمه جامع ساختمان مسکن حمایتی» با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران و نمایندگان بیمه رونمایی شد تا امنیت و حمایت بیشتری برای پیمانکاران و متقاضیان مسکن حمایتی فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مراسم رونمایی از طرح سند «بیمه جامع ساختمان مسکن حمایتی» با حضور رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، معاونان مسکن و ساختمان و نمایندگان شرکت‌های بیمه برگزار شد.

خالقی در این مراسم گفت: این سند نتیجه ساعت‌ها تلاش کارشناسان حوزه مسکن، بیمه و پیمانکاران است و توانسته تقریباً تمامی دغدغه‌های مرتبط با حوزه مسکن حمایتی را پوشش دهد.

وی افزود: این سند با هدف افزایش امنیت خاطر پیمانکاران و ادارات کل راه و شهرسازی که به‌عنوان کارگزار مردم در طرح‌های مسکن حمایتی فعالیت می‌کنند، تدوین شده است.

همچنین قرار است این طرح فعلاً در استان تهران به‌عنوان پایلوت اجرا شود و در آینده نزدیک به استان‌های دیگر نیز تسری یابد.