به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده گفت: سومین نمایشگاه نقاشی سیاه قلم نگارین با هنرمندی عارفه ترابی و هنرجویانش در گروه سنی هشت تا ۱۳ سال با ۶۰ اثر در نگارخانه استاد ذوالفنون این شهرستان برگزار شده است.

فرخی افزود: در این شهرستان ۱۲ آموزشگاه فعال وجود دارد که از ابتدای تیرماه تاکنون چهار نمایشگاه مختلف در این نگارخانه برپا شده است.

عارفه ترابی مدرس طراحی چهره‌ی سیاه قلم سبک هایپررئال (فراتر از واقع گرایی) گفت: در نمایشگاه‌های خرمشهر پرتره تعدادی از شهدا را به تصویر کشیده و در نمایشگاه تموز در تهران نیز موفق به کسب مدرک گواهینامه هلند شده‌ام.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.