به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مراسم قدردانی از هفتاد فعال مساجد در مسجد آیت الله منزوی آبادان برگزار شد، که از تعدادی از خادمان مساجد شهرستان بر اساس شاخص‌های مختلف قدردانی شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان با ارج نهادن به فعالیت این خادمان در عرصه های مختلف گفت: شناسایی افراد کم برخوردار محله، برنامه ریزی و اجرای امور فرهنگی، ورزشی و رسیدگی به وضعیت محله با هدایت امام جمعه از اقدامات فعالان و خادمان مساجد است.

سرهنگ ایمانی افزود: قرار است این طرح محله به محله با سرکشی و مساجد و بررسی فعالیت فعالان مساجد شامل اعضای پایگاه بسیج، امامان جماعت و هیات امنا در شهرستان ادامه داشته باشد تا الگویی شود برای دیگر اعضا.