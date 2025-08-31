پخش زنده
فریده نظریان نایب رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و توانیابان به عنوان سرپرست این هیئت معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، با پایان دوره ۴ ساله محمد پیروزمنش در رئیس هیات ورزشهای جانبازان و توانیابان استان قم، ”فریده نظریان“ نایبرئیس این هیات از سوی فدراسیون به عنوان سرپرست جانشین آقای پیروزمنش شد.
انجام امور جاری این هئیت و فراهم کردن مقدمات برگزاری مجمع انتخابات هیئت رئیسه تا سه ماه آینده از وظایف محول شده به سرپرست هیئت جانبازان و توان یابان است.
خانم نظریان از سال ۱۳۷۶ در ورزش جانبازان و توانیابان به عنوان مربی مشغول به کار شد و دارای مدارک مختلف مربیگری و داوری است و تیمهای بانوان این هیات در رشتههای مختلف را هدایت کرده است.