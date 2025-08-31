به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل انتقال خون مازندران از فعالیت مراکز اهدای خون و تیم‌های سیار، فردا دوشنبه ۱۰ شهریور و در سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) در استان خبر داد.

عبداله محمدی‌فیروزجایی با اشاره به روند نزولی میزان ذخایر خون در استان گفت: تمامی مراکز اهدای خون در سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) از ساعت ۷/۳۰ صبح تا ساعت ۱۳ فعال و پذیرای داوطلبان و اهداکنندگان خون هستند.

وی با بیان اینکه نیاز به خون امری مستمر و همیشگی است و طول عمر فرآورده‌های خونی مانند پلاکت فقط سه روز است، بر اهمیت استمرار حضور هم استانی‌ها در امر خیرخواهانه و نوع دوستانه اهدای خون تأکید کرد.

مدیرکل انتقال خون استان مازندران خاطر نشان کرد: در حال حاضر میزان ذخایر خون استان روند نزولی داشته؛ از این رو از تمامی افراد واجد شرایط اهدای خون دعوت می‌کنم تا با حضور در مراکز اهدای خون استان در تأمین نیاز‌های خونی بیماران سهیم باشند.