به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ محمد عزیزی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر قاچاق آرد در شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران در ادامه و در بازرسی از یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی شهرستان مقدار؛ ۳ تن و ۴۸۰ کیلو گرم آرد خارج از شبکه توزیع به ارزش یک میلیارد ریال را کشف کردند.

سرهنگ عزیزی در پایان خاطر نشان کرد: در این راستا یک متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.