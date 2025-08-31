پخش زنده
امروز: -
کودکان تهرانی در جشنواره آب و آفتاب با کشیدن نقاشی و اجرای نمایش با اهمیت آب و مدیریت مصرف آن آشنا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جشنواره «آب و آفتاب» با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و آشنایی نسل جدید با اهمیت این منبع حیاتی در تهران برگزار شد. در این جشنواره که با همکاری اداره آب و فاضلاب شهر تهران و شهرداری پایتخت برپا شد، کودکان با کشیدن نقاشی، اجرای نمایش و شرکت در فعالیتهای آموزشی، مفاهیم مرتبط با ضرورت صرفهجویی و مدیریت مصرف آب را فرا گرفتند.
برگزارکنندگان این رویداد تأکید کردند آموزش در سنین پایین میتواند نقش مؤثری در نهادینه کردن فرهنگ مصرف صحیح آب داشته باشد و برنامههای مشابه به شکل گستردهتری در محلهها و مدارس اجرا خواهد شد.