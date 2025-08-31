به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان بوانات گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان، هنگام ایست و بازرسی در جاده ورودی، به یک دستگاه پژو ٤٠٥ مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ پرویز ارجمند افزود: هنگام بازرسی از خودروی مذکور، ۲۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و ۱۰ کیلوگرم حشیش کشف شد.

فرمانده انتظامی بوانات بیان کرد: در این خصوص ۲ نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.