افتتاح همزمان ۹ پروژه عمرانی در بخش قطور شهرستان خوی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجانغربی، ۶ پروژه دیوار ساحلی و ۳ پروژه احداث کانال آب در روستاهای بخش قطور از توابع شهرستان خوی، با مجموع اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریال از محل منابع دهیاریها به بهرهبرداری رسید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجانغربی در حاشیه افتتاح این پروژهها با بیان اینکه توسعه متوازن و عادلانه از اولویتهای دولت بوده و این مهم با ایجاد زیرساختهای مناسب در مناطق روستایی تحقق مییابد، گفت: سیاست اصلی ما، حمایت از روستاها از طریق توسعه زیرساختها و جلوگیری از مهاجرت به شهرها است.