شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با گرامیداشت عید بزرگ بیعت، در اطلاعیهای از عموم مردم ایران برای حضور در جشنهای آغاز امامت و ولایت منجی موعود، دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این اطلاعیه آمده است: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با گرامیداشت عید بزرگ بیعت، از عموم مردم شریف ایران اسلامی برای حضور پرشکوه در جشنهای آغاز امامت و ولایت منجی موعود بشریت، حضرت بقیةالله الأعظم، حجّة بن الحسن المهدی (عج) که با شعار محوری «ایران پرچمدار ظهور» برگزار میشود، دعوت کرد.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سالروز آغاز امامت و ولایت آخرین ذخیره الهی، منجی موعود بشریت، حضرت بقیةالله الأعظم، حجّة بن الحسن المهدی (عج)، عیدی بزرگ و روزی باشکوه برای اهل ایمان و دوستداران خاندان عصمت و طهارت (علیهمالسلام) و یادآور تداوم رسالت انبیا و تجلّی وعدههای الهی در امتداد تاریخ است.
به همین مناسبت، دوشنبه شب و روز سهشنبه ۱۰ و ۱۱ شهریور مصادف با ۸ و ۹ ربیعالاول، جشنهای پرشکوه «عید بیعت» در سراسر کشور، مساجد، حسینیهها، تکایا و بقاع متبرکه برگزار خواهد شد.
مهمترین محور این مراسم، تجدید بیعت و پیمان عاشقانه با حضرت ولیّعصر (عجلالله تعالی فرجه الشریف) است که همزمان در اماکن مقدس سراسر ایران اسلامی، شعار ملکوتی «لبیک یا مهدی» دوشنبه دهم شهریور ساعت ۲۱ طنینانداز خواهد شد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با گرامیداشت عید بزرگ بیعت، از عموم مردم شریف، خداجو و ولایتمدار ایران اسلامی دعوت میکند تا با حضور پرشکوه خود در این جشنها، با شعار محوری «ایران پرچمدار ظهور» بار دیگر ایمان، عشق و وفاداری خویش به امام حیّ حاضر را ابراز و در تجدید عهد جمعی با حضرت مهدی موعود (عجلالله تعالی فرجهالشریف)، افق روشن جامعه مهدوی را نوید دهند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی