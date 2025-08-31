به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از بنیاد فرهنگی روایت فتح، محمد حبیبی با حکم سیدمحمد نادری، رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح به‌عنوان مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس منصوب شد.

محمد حبیبی متولد سال ۱۳۴۲ دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه هنر و معماری یزد است که از سوابق ایشان می‌توان به جانشینی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در سال‌های ۸۴ تا ۸۷، دبیر اجرای سه دوره جشنواره جهانی هنر مقاومت در حدفاصل سال‌های ۹۰ تا ۹۵، مدیرعاملی انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس به مدت ۱۰ سال، سرپرستی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در سال ۹۷ و معاون هماهنگ‌کننده بنیاد فرهنگی روایت فتح اشاره کرد.



وی جایگزین مهدی متولیان در سمت مدیر عاملی انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس شد.