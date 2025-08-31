پخش زنده
باغهای زیتون و قطع درختان آن، به هدف ثابت صهیونیستها در کرانه باختری تبدیل شده که هدفش کوچاندن ساکنان فلسطینی است. خبرنگار ما در کرانه باختری، به سراغ صاحبان اصلی درختان زیتون رفته و روایت آنها را به تصویر کشیده است.
