باغ‌های زیتون و قطع درختان آن، به هدف ثابت صهیونیست‌ها در کرانه باختری تبدیل شده که هدفش کوچاندن ساکنان فلسطینی است. خبرنگار ما در کرانه باختری، به سراغ صاحبان اصلی درختان زیتون رفته و روایت آنها را به تصویر کشیده است.

