به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، عبدالرضا علیرضاپوری گفت: در حال حاضر ۵۲۴ نیروگاه خورشیدی بزرگ و کوچک مقیاس به ظرفیت ۶ مگاوات در استان برق تولید می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه افزود: نیروگاه ۱/۵ مگاواتی سمنگان که در مدار تولید قرار گرفته بزرگترین نیروگاه خورشیدی استان است که پس از افتتاح در سال گذشته برق تولیدی آن به شبکه سراسری وصل شده است.

وی افزود: ۴۸۰ مورد نیروگاه‌های خورشیدی حمایتی نیزتوسط کمیته امداد امام خمینی و همچنین بسیج سازندگی برای مددجویان تحت پوشش احداث شده است که ظرفیت هر کدام از آنها ۵ کیلووات می‌باشد.

علیرضاپوری گفت: تاکنون مجوز احداث ۲۰۰ نیروگاه خورشیدی به درخواست ۱۰۰ متقاضی در استان کرمانشاه صادر شده است که تا پایان سال به بهره برداری برسد.