۶۰۹ هزار و ۶۰ پرس غذای گرم و بسته معیشتی در طرح اطعام حسینی بین نیازمندان خراسان جنوبی توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با اشاره به اقدامات گسترده این نهاد برای حمایت از نیازمندان استان، گفت: در محرم و صفر سال جاری تعداد ۱۴۲ آشپزخانه با عنوان «آشپزخانه طرح اطعام حسینی» در استان فعالیت کردند.

لطفی افزود: در این مدت، بیش از هفت هزار و ۴۴۳ بسته معیشتی با ارزش تقریبی هر بسته حدود یک میلیون تومان و در مجموع ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بین خانواده‌های نیازمند توزیع شده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان افزود: هم چنین بیش از ۶۰۱ هزار و ۶۱۷ پرس غذای گرم به ارزش تقریبی ۶۲ میلیارد تومان تهیه و به صورت مستقیم بین اقشار نیازمند جامعه استان توزیع شده است.

لطفی با قدردانی از همکاری و مشارکت خیران، مردم نیکوکار و دست اندرکاران این طرح، بر استمرار و گسترش برنامه‌های حمایتی تاکید کرد و افزود: هدف این نهاد ارتقاء سطح معیشتی و کمک به رفع مشکلات اقشار کم‌برخوردار است و تلاش خواهیم کرد تا در مسیر تحقق این هدف، خدمات گسترده‌تری ارائه دهیم.