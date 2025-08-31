پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت گفت: طبق شیوهنامه ابلاغی وزیر نفت، شرکتهای فناور و دانشبنیان فعال در حوزه صنعت نفت میتوانند با ثبت درخواست و پس از ارزیابی، از تسهیلات این وزارتخانه بهرهمند شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «مهدی احمد خانبیگی» با اشاره به تسهیلات وزارت نفت به شرکتهای دانشبنیان، خلاق و فناور گفت: این اقدام بهمنظور ایجاد اشتغال پایدار، توسعه فناوری و در چارچوب اجراییسازی سیاستهای کلان اقتصاد مبتنی بر فناوری انجام میشود.
وی افزود: اعطای این تسهیلات در چارچوب قانون برنامه پنجساله هفتم و عملیاتیسازی برنامههای مصوب حمایتی در حوزه کارآفرینی با رویکرد توسعه کسبوکارهای دانشبنیان صنعت نفت انجام میشود.
مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت با اشاره به اولویتهای ششگانه این فراخوان گفت: متقاضیان باید در چارچوب رستههای اولویتدار شامل بهینهسازی مصرف انرژی، تحول دیجیتال در صنعت نفت، بهبود تولید چاههای نفت از طریق احیای چاههای کمبازده یا غیرفعال، تکمیل زنجیره ارزش صنایع پاییندستی، تولید محصولات فناورانه و دانشبنیان موردنیاز در صنعت نفت و افزایش تولید و تنوعبخشی به سبد انرژی کشور اقدام به ثبت درخواست کنند.
خانبیگی بیان کرد: متقاضیان میتوانند از تاریخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۱ تا زمان اتمام منابع در دسترس، با مراجعه به سامانه «ساخت وزارت نفت» به نشانی sakht.ioiv.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.