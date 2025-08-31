به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان لامرد گفت: در پی اخبار دریافتی مبنی بر نگهداری سیگار فاقد مجوز در انبار یک منزل در این شهرستان، ماموران پس از اطمینان از صحت موضوع و هماهنگی قضایی برای بررسی به محل اعزام شدند.

سرهنگ حسن امجدیان افزود: ماموران در بازرسی از محل، ۹۶۰ هزار نخ سیگار فاقد مجوز که به صورت غیرقانونی انبار شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لامرد با بیان اینکه کارشناسان ارزش سیگار‌های کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.