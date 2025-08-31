طارمی: از پیوستن به المپیاکوس یونان خوشحالم
مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس از انتقالش به تیم یونانی ابراز خرسندی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مهدی طارمی پیش از ساعت ۹ صبح امروز وارد آتن شد. این مهاجم ۳۳ساله با قراردادی دوساله به این تیم یونانی پیوست و پس از قبولی در معاینههای پزشکی قراردادها از سوی دو طرف امضا خواهند شد.
دستمزد او دو میلیون یورو در سال به علاوه پاداش خواهد بود. المپیاکوس با اینتر برای جذب مهاجم ایرانی با ۲.۵ میلیون یورو به توافق رسید.
طارمی در اولین صحبتهایش پس از حضور در فوتبال باشگاهی یونان عنوان کرد: از حضور در اینجا و پیوستن به این تیم بسیار خوشحالم. المپیاکوس باشگاه بسیار بزرگی است. به همین خاطر از حضور در اینجا خوشحالم.
او در بخش بعدی درباره هواداران این تیم گفت: المپیاکوس هواداران پرشور زیادی دارد و بیصبرانه منتظر دیدارشان هستم.
مهاجم ایرانی در پایان در مورد مثلث خط حمله المپیاکوس با حضور الکعبی و یارمچوک خاطرنشان کرد: ما همتیمی هستیم. هدف ما این است که تا جایی که میتوانیم به تیم کمک کنیم و برای این هدف هر کاری خواهیم کرد.