بلیت سینما؛ در روز ملی سینما نیمبها محاسبه میشود
نهمین جلسه شورای صنفی نمایش برگزار شد و قرار است بلیت سینما در ۲۱ شهریور برابر با روز ملی سینما نیمبها باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، نهمین جلسه شورای صنفی نمایش با حضور مرتضی شایسته، نماینده انجمن پخشکنندگان، محمدرضا صابری و مجتبی بهزادیان، نمایندگان انجمن سینماداران، مهدی کرمپور، دبیر شورای صنفی نمایش، اصغر نعیمی، نماینده کانون کارگردانان، نمایندهای از سازمان سینمایی و مجتبی شریعت، نماینده سامانه سمفا تشکیل شد. در این جلسه؛ شورای صنفی نمایش در راستای ترویج فرهنگ سینما و افزایش استقبال عمومی، مقرر کرد که به مناسبت روز ملی سینما جمعه ۲۱ شهریور، بلیت سینماهای سراسر کشور به صورت نیمبها عرضه شود.
همچنین قرار است فیلم سینمایی «شاه نقش» پس از انیمیشن «یوز» به سرگروهی پردیس سینمایی آزادی و با پخش راه عرفان نمایش داده شود.
فیلم سینمایی «قسطنطنیه» نیز پس از فیلم «مرد عینکی» به سرگروهی پردیس سینمایی مگامال و با پخش شایسته فیلم اکران می شود.
همچنین مقرر شد فیلم سینمایی «گوزنهای اتوبان» به سرگروهی پردیس سینمایی چارسو و با پخش شایسته فیلم نمایش داده شود.