به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ بیست و هفتمین دوره مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان کشور از روز سه شنبه چهارم شهریورماه در سالن دو هزارنفری شهید آبدرم شهرستان سقز در استان کردستان برگزار شد.

در این دوره از مسابقات ۱۳۳ بوکسور از ۳۲ استان حضور پیدا کرده‌اند و تا هشتم شهریور ماه این مسابقات ادامه داشت واین مسابقات در ۷وزن برگزار شد که در نتیجه تیم استان زنجان با یک طلا توسط سینا نقدی (مربی آقای قاسم جعفری) و یک مدال برنز الشن سعیدی (مربی آقای مهدی فغفوری) ضمن کسب جواز حضور در اردو تیم ملی و ارتقاء رتبه استان زنجان در کشور باعث افزایش سهمیه استان در مسابقات آتی شدند.