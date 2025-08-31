پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم خرمآباد در مراسم افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای تلوری سفلی از ساخت ۶ زمین چمن مصنوعی دیگر در شهرستانهای خرمآباد و چگنی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در مراسم بهرهبرداری از زمین چمن مصنوعی روستای تلوری سفلی گفت: ساخت زمین چمن مصنوعی روستای تلوری با اعتباری بیش از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ساخته شده و فضای مناسبی برای جوانان و نوجوانان این منطقه فراهم کرده است.
رضا سپهوند باتأکید بر ضرورت توسعه ی زیرساختهای ورزشی در مناطق روستایی استان افزود:برنامهریزی لازم برای ساخت ۶ زمین چمن مصنوعی دیگر در شهرستانهای خرمآباد و چگنی انجام شده است..
وی بیان کرد: تأمین اعتبار و محل ساخت این زمینها در مناطق پرجمعیت روستایی مشخص شده و تا پایان سال اجرایی خواهند شد.