اردوی آموزش–تمرینی طرح شناسایی نخبگان شنای ایران با همکاری هیات‌ های ورزش‌ های آبی استان‌ های مازندران، اصفهان، تهران و خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت شنای خراسان رضوی گفت: به منظور اجرای «طرح ملی شناسایی نخبگان شنای ایران»، نخستین اردوهای آموزش–تمرینی شناگران کشور به میزبانی چهار استان‌ مازندران، صفهان، تهران و خراسان رضوی برگزار شد.

حسین گرایلی افزود: بر اساس این طرح، اردوهای آموزشی به مدت دو روز و در طول سال در استان‌ های مختلف کشور برگزار می‌ شود.

وی ادامه داد: در این مدل به جای تمرکز در پایتخت، مربیان با الگو‌های یکسان به مراکز استان‌ ها اعزام می‌ شوند و اردوهای آموزشی–تمرینی را برای شناگران منتخب برپا می‌ کنند.

رئیس هیات ورزش‌ های آبی خراسان رضوی گفت: هدف از اجرای این طرح، پشتوانه‌ سازی برای تیم‌ های ملی و افزایش کمی و کیفی شناگران مستعد کشور است. فهرست شناگران مدعو به‌ صورت شناور خواهد بود و هر ورزشکاری که در مسابقات منطقه‌ ای، جام آزادی و سایر رقابت‌ ها توسط مربیان و کارشناسان شناسایی شود، می‌ تواند به این طرح ملی اضافه شود.

گرایلی افزود: همچنین با هماهنگی‌ های انجام شده، استادان برجسته فدراسیون شنا در آینده نزدیک به استان‌ های کم‌ برخوردار اعزام خواهند شد تا اردوهای توسعه‌ ای را در آن مناطق نیز برگزار کنند.