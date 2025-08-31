وحید امیری به فولاد خوزستان پیوست
وحید امیری بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس به باشگاه فولاد خوزستان پیوست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، با اعلام باشگاه فولاد خوزستان در تاریخ نهم شهریور وحید امیری که روزهای گذشته از تیم پرسپولیس جدا شده بود امروز با قراردادی شاگرد یحیی گل محمدی شد.
امیری پیش از این هم در باشگاه پرسپولیس زیر نظر یحیی گل محمدی کار کرده بود.
فولاد در هفته سوم لیگ برتر فوتبال ۲۲ شهریور در ورزشگاه آزادی میهمان پرسپولیس خواهد بود تا امیری خیلی زود رودرروی تیم سابقش قرار بگیرد.