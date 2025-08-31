پخش زنده
سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران در بازدید از باغراه حضرت زهرا (س)، ضمن بررسی روند اجرای پروژه، چالشهای موجود در طرحهای شهری را مطرح و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیاصغر کمالیزاده سرپرست این سازمان با حضور در باغراه حضرت زهرا (س) از بخشهای مختلف پروژه بازدید کرد و در جریان این بازدید، بر لزوم تسریع عملیات اجرایی و ارتقای کیفیت خدمات تأکید داشت.
کمالیزاده باغراه حضرت زهرا (س) را یکی از محورهای مهم پیادهمحور تهران دانست و گفت: «این مجموعه میتواند فضایی ایمن و سرزنده برای شهروندان فراهم کند و سهم مهمی در بهبود کیفیت زندگی شهری داشته باشد.»
وی همچنین در این نشست، با بررسی چالشهای موجود در پروژه ، بر ضرورت ارائه راهکارهای اجرایی و مدیریتی تأکید کرد و افزود: «رعایت نکات ایمنی، نظارت دقیق بر کیفیت اجرا و توجه ویژه به نگهداری فضای سبز باید در اولویت قرار گیرد تا پروژهها با بهترین کیفیت به بهرهبرداری برسند.»