استاندار زنجان گفت: این جشنواره فرصتی ارزشمند برای ارزیابی عملکرد یک‌ساله دستگاه‌های اجرایی و سنجش میزان پاسخگویی آن‌ها به مطالبات عمومی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاندار زنجان در مراسم تقدیر از دستگاه‌های اجرایی برتر استان در جشنواره شهید رجایی، با اشاره به اهمیت این جشنواره در سنجش کارایی و اثربخشی نظام اداری، گفت:هدف اصلی ما از این جشنواره، ارتقای کیفیت خدمات، بازشناسی نقاط ضعف و قوت در نظام اجرایی، و نهایتاً کسب رضایت‌مندی حداکثری اجتماعی از عملکرد دستگاه‌هاست.

استاندار با تقدیر از چهار دستگاه اجرایی برتر استان که در شاخص‌هایی چون بهره‌وری، شفافیت، خدمات الکترونیک و جذب بودجه عملکرد درخشانی داشته‌اند، افزود: موفقیت‌های به دست آمده، حاصل تلاش جمعی و انسجام داخلی تمامی کارکنان دولت است.

وی همچنین به معرفی دو دستگاه دیگر در حوزه نظام آراستگی و جوانی جمعیت اشاره کرد و مجموع دستگاه‌های منتخب را شش دستگاه عنوان کرد.

استاندار زنجان در ادامه بر عزم جدی دولت چهاردهم برای اصلاح نظام اداری، کاهش بروکراسی و ارتقای چابکی و پاسخگویی تاکید کرد و گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات، یک الزام قانونی و وظیفه‌ای ملی برای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان زنجان، ابراز امیدواری کرد: با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌ها، شاهد جهش‌های بزرگ در استان باشیم و با رفع چالش‌ها و بهبود زیرساخت‌ها، آینده روشنی را رقم بزنیم.

استاندار در پایان از تلاش تمامی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و هفته دولت و روز کارمند را گرامی داشت.