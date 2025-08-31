پخش زنده
برترینهای مسابقات ووشوی بانوان استان در بخش ساندا معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در رده نونهالان، اسنا عابدینی، کوثر عابدینی، فاطمه حسنی امیر، محیا باجاقی، بهاره بیات، نارنین نجاتی، محیا حسینی و نازنین رقیه حسنی به مقام برتر دست یافتند.
در رده نوجوانان، نازنین حسنزاده، راحله ارزقچشم، عسل نجاتی، عارفه رشیدی و مهدیس پژوهی عنوانهای برتر را کسب کردند.
در رده جوانان نیز عسل اسمعیلی، ستایش کرمی، کوثر محمودزاده، رقیه ایرانینژاد، سارینا سفیدگر، فاطمه بابایی و پریسا عباسی موفق به ایستادن بر سکوی قهرمانی شدند.
همچنین در رده بزرگسالان، زینب حسینی، ریحانه سلمانپور، نرگس یاسبلاغی و نرگس شیرزاده عنوان برتر را به خود اختصاص دادند.