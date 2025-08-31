مسئول سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور گفت: در بخش تجارت خارجی، یک برنامه پنج ساله با ۲۰ کشور دنیا تدوین شده است.

به گزارش خبرگزای صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سردار غلامرضا حسن پور در نشست با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی استان کهکیلویه و بویراحمد که در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان برگزار شد، افزود: معرفی فرصت های سرمایه گذاری می تواند به جذب سرمایه گذاری و کمک به رشد و توسعه این استان کمک شایانی کند.

وی ابراز داشت: ظرفیت های مختلفی در زمینه صنعتی و تولیدی در استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که باید با تشکیل تعاونی ها و شرکت های توسعه صادرات این ظرفیت ها شکوفا شود.

سردار حسن پور خواستار معرفی فرصت های سرمایه گذاری در کهگیلویه و بویراحمد شد.

مسئول سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشورابراز داشت: در بخش تجارت خارجی، یک برنامه پنج ساله با ۲۰ کشور دنیا تدوین شده است.

سردار حسن پور بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه با راه اندازی قرارگاه شهید سلامی و اقدامات مردم پایه توانسیتم شرایط بازار کشور را مدیریت کنیم.

گفتنی است، مشکل تامین سوخت، برق، بیمه تامین اجتماعی، مالیات، فرودگاه، تسهیلات بانکی، جاده دسترسی، اینترنت، بازاریابی، صادرات، ضعف مدیریت و نبود زیرساخت مناسب در شهرک های صنعتی از جمله مهمترین مشکلاتی بود که تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد به آن اشاره کردند.

در این نشست مقرر شد مسائل و مشکلات تولید کنندگان و فعالان اقتصادی استان کهکیلویه و بویراحمد پس از جمع بندی نهایی از طریق مسئولان استانی و کشوری پیگیری و مرتفع شوند.